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В районе крушения Ту-154 в Черном море увеличена группировка водолазов с глубоководными аппаратами "Фалькон"

Есть обновление от 23:43

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России нарастило группировку водолазов в районе крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ, сообщили в Южном региональном центре МЧС.

"Работы в районе крушения не останавливаются. Сейчас в них задействовано 10 судов МЧС, часть из которых с гидроакустическим оборудованием. Кроме того, увеличена группировка водолазов с глубоководными аппаратами "Фалькон", - заявили в МЧС.

Погода позволяет и ночью обследовать акваторию Чёрного моря. "В районе поиска установлены мощные прожекторы и световые башни, которые позволяют спасателям работать в темное время суток. С их помощью освещается территория до 80 метров вокруг судов, на которых они установлены", - сообщили в МЧС.

"Для обследования акватории задействованы катера Южного регионального поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Ими обследовано более 100 кв км в акватории Черного моря", - сообщили в МЧС.

К поисковым работам привлечена авиация, с помощью которой совершен облет секторов поиска площадью свыше 240 кв км. В авиационную группу, привлекаемую к проведению поисковой операции, входят семь самолетов, 12 вертолетов и 20 беспилотников.

"Наземные поисковые группы проводят обследование береговой линии. Ими обследовано свыше 10 км побережья", - добавили в МЧС.

Всего в поисковой операции задействованы более 3 тысяч человек и свыше 200 единиц техники - это силы и средства МЧС России, министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края.

В районе обнаружения обломков самолета работают специалисты Южного поисково-спасательного отряда МЧС, а также "Центроспаса" и Центра "Лидер", которые в воскресенье прибыли в Сочи. Они доставили к месту крушения самолета специализированное оборудование для проведения глубоководных работ, а также роботехнические комплексы, гидролокаторы бокового обзора и беспилотники.

Поисковые работы в районе крушения Ту-154

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Теги: МЧС, Сочи, Ту-154
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