В Астрахани загорелся развлекательный центр "Октябрь"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Огонь охватил около 300 кв. метров площади развлекательного центра "Октябрь" в Астрахани, пострадавших нету, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе управления Главка МЧС по региону в понедельник.

"Сообщение о возгорании в "Октябре" поступило в 1:47 (по местному времени, 0:47 мск). В 1:55 на место прибыли наши расчеты, пожару присвоен повышенный номер опасности", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, на месте работают около 40 человек личного состава Главка, а также пять единиц техники. Огонь охватил около 300 кв. метров площади здания.

Собеседник агентства отметил, что в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время здание развлекательного центра не эксплуатируется. Риска распространения огня на другие здания нет.