В день вылета Ту-154 из Сочи сотрудники аэропорта не отмечали внештатных ситуаций

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники сочинского аэропорта, из которого в воскресенье вылетел попавший в авиакатастрофу Ту-154, не отмечали никаких внештатных ситуаций в тот день.

"Нет, ничего необычного не происходило, все работало в штатном режиме", - сказала "Интерфаксу" сотрудница аэропорта.

По её словам, вылеты и прилеты в аэропорт осуществлялись в обычном порядке. Она не видела самого момента катастрофы.

Один из пилотов, регулярно летающих из аэропорта Сочи, считает, что погодные условия вряд ли могли стать причиной падения самолёта. "Не думаю, что это связано с погодой, погода была вполне нормальная", - сказал он.

Пилот затруднился сказать, могла ли нештатная ситуация на борту стать причиной катастрофы.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе "Хмеймим" с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.