Погода не повлияет на поисковую операцию в районе крушения Ту-154

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На ход поисково-спасательной операции в районе крушения самолета Ту-154 в Черном море погода влияния не окажет, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Вадим Заводченков.

"Атмосферный фронт не окажет существенного влияния на ход поисковой операции. Работы ведутся в акватории Черного моря. Погружения водолазов проводятся, в основном, при волнении до трех баллов. Сегодня скорость ветра в районе Сочи, по прогнозам, будет не более 5 м/с, поэтому максимальная высота волн не превысит 50 сантиметров или двух баллов", - сообщил Заводченков в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК)

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.