С воскресенья в больницы Иркутска не поступало отравившихся метанолом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - За воскресенье и первую половину понедельника в больницы Иркутска не поступало пострадавших от отравления метанолом, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

В свою очередь полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что главной задачей является установление виновных в массовой гибели людей.

"Правоохранительные структуры сегодня разбираются во всей цепочке: кто произвел этот метиловый спирт, как он сюда дошел, кто его купил, куда разгрузил и так далее. Все виновники этой трагедии понесут наказание", - заявил Меняйло.

По данным Минздрава региона, от отравления контрафактной спиртосодержащей жидкостью, содержащей метанол, в Иркутске погибли 76 человек. Еще 18 человек остаются в больнице.

По предварительным данным, все пострадавшие и погибшие употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, на следующий день - во всей Иркутской области.

В настоящее время по делу о массовой гибели от отравления метанолом задержаны 19 человек, пять из них по решению суда арестованы, 11 отпущены под домашний арест.