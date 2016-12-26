В России Крушение Ту-154 в Черном море

С самарского "Авиакора" изъяли документы по капремонту разбившегося Ту-154

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следствие изъяло на ОАО "Авиакор - авиационный завод" (Самара) документы по самолету Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Русские машины".

"Представители следственных органов 25 декабря прибыли на завод "Авиакор", где им были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 №85572. Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету, оказывают следователям максимально возможное содействие", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства подчеркнул, что изучение технической документации в подобных случаях является стандартной процедурой и специалисты "Авиакора" при необходимости готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы.

О техсостоянии лайнера

Согласно информации Минобороны, Ту-154, потерпевший крушение в Черном море, выпущен в 1983 году, последний ремонт самолет прошел 29 декабря 2014 года, в сентябре 2016 года - плановое обслуживание.

"С момента выполнения капитального ремонта заявок от эксплуатанта на плановое техническое обслуживание (ПТО) самолета и продление ресурсов на "Авиакор-авиационный завод" не поступало, соответственно, ПТО данного борта "Авиакор" не осуществлял", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Русские машины".

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

"Авиакор" - единственный авиастроительный актив холдинга "Русские машины" (входит в группу "Базовый элемент"), специализируется на производстве, ремонте и обслуживании самолетов семейств Ту-154 и Ан-140.

Теги: Ту-154, Авиакор
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