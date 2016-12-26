Жителя Новосибирска освободили от наказания за убийство вломившегося в его дом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска при повторном рассмотрении уголовного дела освободил от наказания новосибирца Виктора Ганчара, ранее осужденного к длительному сроку лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд признал его виновным по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и освободил от наказания ввиду истечения срока давности", - сказали в суде.

Согласно материалам дела, пьяный 31-летний потерпевший в сентябре 2014 года позвонил в квартиру Ганчара, где тот находился с двумя несовершеннолетними детьми.

Дверь открыла 13-летняя дочь осужденного, незнакомец схватил ее за руку и попытался войти в квартиру. Девочка позвала на помощь отца, тот вытолкнул потерпевшего из квартиры, на лестничной клетке нанес ему несколько ударов, в том числе ногой в живот.

По данным экспертизы, причиной смерти потерпевшего стала тупая травма живота с разрывом печени.

Центральный районный суд Новосибирска в ноябре 2015 года признал Ганчара виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего), назначив наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело и приговор вызвали резонанс в Новосибирске, в ноябре текущего года на сайте change.org, которую подписали несколько тысяч человек.

Апелляционная инстанция Новосибирского облсуда смягчила приговор, уменьшив срок лишения свободы до 6,5 лет, однако в дальнейшем Верховный суд РФ отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска.