Готовые к подписанию документы ЕврАзЭС и ОДКБ согласованы с отсутствующим Лукашенко

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет участвовать в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ в понедельник в Петербурге, и выразили уверенность, что это не отразится на повестке дня этих мероприятий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, назвал неуместным замечание о том, что Лукашенко "манкирует этим мероприятием".

"Не думаю, что слово "манкирует" здесь уместно", - подчеркнул Песков.

"Наши белорусские коллеги сообщили, что президент Лукашенко не сможет принять участие в этих саммитах. Я думаю, что о причинах было бы некорректно что-то говорить нам, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Он выразил уверенность, что "отсутствие президента Белоруссии де-факто не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией".

"Все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы с нашими белорусскими партнерами, и подписанные документы далее будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать", - сказал Песков.

В Белоруссии в понедельник так же, как и в России, объявлен национальный траур по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154.