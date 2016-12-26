Федотов предложил не исключать Доктора Лизу из состава СПЧ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов намерен просить главу государства о том, чтобы Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем, навсегда осталась в составе СПЧ.

"Сегодня очень тяжелый день для всей нашей страны - день траура по жертвам страшной авиакатастрофы над Черным морем. Мы скорбим о наших воинах, об артистах знаменитого Александровского ансамбля песни и пляски, мы скорбим о журналистах, погибших на этом самолете. Но скажу честно, я больше всех скорблю о Докторе Лизе. Елизавета Петровна Глинка была членом нашего совета, и я буду просить президента не исключать ее из состава совета", - сказал Федотов на открытии выставки "Стена скорби" в КЧР.

Он отметил, что в армии есть такое правило: погибшего героя оставляют навсегда в списках части.

"Я хочу, чтобы Елизавета Петровна, наш любимый Доктор Лиза, навсегда осталась в составе президентского совета по правам человека. Ее гибель была такой же трагической, как вся ее героическая жизнь. Она была настоящим героем, настоящим ангелом добра", - отметил глава СПЧ.

Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154, который разбился 25 декабря. Она везла медикаменты в Сирию. Также в этой авиакатастрофе погибли направлявшиеся на базу "Хмеймим" артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и военные.