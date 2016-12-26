В Петербурге частично закроют затворы дамбы в ожидании подъема уровня воды

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Затворы дамбы частично закроют в Санкт-Петербурге в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев, сообщила пресс-служба ГУ МЧС города в понедельник.

"Принято оперативное решение о закрытии водопропускных сооружений В1 - В6, а также судопропускного сооружения С2 Комплекса защитных сооружений (КЗС). Максимальный уровень подъема воды прогнозируется в период с 19.00 по 20.00 понедельника", - говорится в сообщении.

Закрытие основного судопропускного сооружения - С1 не планируется. Суда, запланированные на проход через КЗС, следуют по расписанию, добавляют в ГУ МЧС.

По состоянию на 16.45 уровень воды по гидрологическому посту "Горный институт" составляет плюс 99 см, по гидрологическому посту КЗС С-1 со стороны Финского залива - плюс 91 см.