Дело экс-депутата Госдумы Михеева передано в суд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, экс-депутат обвиняется в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупном размере.

"Данное уголовное дело для завершения расследования выделено из другого уголовного дела, возбужденного в отношении Михеева с согласия Государственной Думы РФ", - отметил Куренной.

По версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности ОАО АКБ "Волгопромбанк" лично перед ним. В 2011 году он организовал направление в суд искового заявления о взыскании с ОАО "Промсвязьбанк", как правопреемника ОАО АКБ "Волгопромбанк", денежных средств в размере 2,1 млрд рублей.

"Однако довести свои намерения до конца Михеев не смог, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований отказано, а задолженность признана мнимой",- подчеркнул представитель генпрокуратуры.

Обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора Виктор Гринь. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.