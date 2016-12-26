Тело одного из погибших пассажиров Ту-154 опознали родственники

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Один из доставленных в Москву погибших пассажиров самолета Ту-154 опознан, сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны России.

"Один из доставленных в Москву погибших пассажиров опознан родственниками. По этическим причинам мы не будем называть имена погибших, опознанных родственниками, без их согласия", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе "Хмеймим" с новогодними праздниками. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

26 декабря объявлено в России национальным днем траура.