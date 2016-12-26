Минобороны сообщило об извлечении из воды еще одного тела на месте авиакатастрофы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Тело еще одного погибшего в катастрофе самолета Ту-154 обнаружено в понедельник днем, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

"Днем было обнаружено и поднято на борт спасательного судна тело еще одного погибшего", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Военные заявили, что поисковая операция в районе авиакатастрофы продолжается безостановочно 24 часа.

"С наступлением темноты акватория моря подсвечивается прожекторами большой мощности и световыми башнями", - сообщили в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что в районе поиска определен еще один - 16-й дополнительный сектор. По данным Минобороны РФ, для работы в нем направлены базовый тральщик "Минеральные воды", патрульный и водолазный катера, а также 24 водолаза.