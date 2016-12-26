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В Петербурге арестованы посредники во взятке 75 млн руб. за освобождение из "Крестов"

За эти деньги они также обещали обвиняемому в незаконном проведении азартных игр добиться прекращения уголовного дела

В Петербурге арестованы посредники во взятке 75 млн руб. за освобождение из "Крестов"
Следственный изолятор "Кресты" в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС, Дмитрий Гусарин

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест двух подозреваемых в посредничестве при передаче многомиллионной взятки, которая предназначалась для освобождения арестанта из изолятора "Кресты".

"Вадим Калинин был арестован в воскресенье, Максим Пешков - в понедельник", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Городского суда Санкт-Петербурга.

По версии следствия, с 7 сентября по 6 декабря Пешков и Калинин сообщили знакомому обвиняемого, который находился под арестом за незаконное проведение азартных игр, что могут смягчить для него меру пресечения и способствовать прекращению уголовного преследования. За свои услуги они просили $2 млн, но впоследствии снизили сумму до 75 млн рублей. Мужчины были задержаны 25 декабря.

По данным СМИ, Пешков и Калинин подозреваются в том, что выступали в качестве посредников в получении взятки, которая якобы предназначалась для подполковника полиции ГУСБ МВД России Виталия Федосова. Незаконная сделка должна была предположительно решить вопрос, связанный с арестантом Николаем Полковниковым.

Как сообщалось, 10 декабря в Петербурге был арестован начальник отдела ГУСБ МВД России полковник Юрий Тимченко. Следствие полагает, что он вымогал у коммерсанта не менее 100 млн рублей за прекращение уголовного дела о неуплате налогов компанией "Деловые линии" на сумму 1 млрд рублей. Также были задержаны два его предполагаемых посредника - Константин Марченков и Сергей Зиновенко.

Теги: Петербург
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