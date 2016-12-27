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"Ростех" может снизить долю в СП по Сухому Логу до 25%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Ростех" может сократить до 25% свою долю в совместном с ПАО "Полюс" предприятии СЛ "Золото", учрежденном для разработки золоторудного месторождения Сухой Лог, собщил в понедельник глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Сейчас у "Ростеха" 49%, у "Полюса" - 51%, и партнеры договорились, что "Полюс" сможет выкупить у "Ростеха" часть пакета. При этом за госкорпорацией обязательно останется блокпакет.

"Ну, я думаю, что как начнем строительство, можно продать", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о сроках. Цена выкупа в соглашении не прописана, но она будет рыночная и в денежной форме, уточнил глава "Ростеха".

"Почему мы выбрали именно "Полюс Золото", потому что у них уже в этом регионе есть свои мощности, разработки они ведут месторождений, поэтому они вполне могут подойти к нам как партнер стратегический", - пояснил Чемезов.

В понедельник стало известно, что совместное предприятие "Полюса" и "Ростеха" - "СЛ Золото" - подало заявку на участие в аукционе по Сухому Логу. Вторая заявка поступила от ООО "Золото Бодайбо" - это структура бизнесмена Ибрагима Паланкоева, связанного с экс-акционерами Polyus Gold International Ltd - материнской компании "Полюса", и банка ВТБ .

Сухой Лог - одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений. Дата окончания приема заявок на аукцион - 28 декабря 2016 года, сами торги пройдут 26 января. Стартовый платеж - около 8,55 млрд рублей.

Теги: Ростех, Сухой Лог
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