Полтавченко назвал нецелесообразным объединение Петербурга и Ленобласти

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко считает неактуальным и нецелесообразным объединение северной столицы с Ленинградской областью.

"Честно скажу, на мой взгляд, это, во-первых, абсолютно неактуально сегодня. Во-вторых, это абсолютно нецелесообразно. А в-третьих, лично я, например, совершенно не представляю город Санкт-Петербург областным центром. Я его всегда представляю городом федерального значения", - сказал Полтавченко в понедельник интервью федеральным информационным агентствам.

По его словам, тема объединения двух регионов "не стоит на повестке дня ни в администрации президента, ни в правительстве".

При этом Полтавченко отметил высокий уровень сотрудничества со своим коллегой из Ленобласти Александром Дрозденко. "Мы сотрудничаем, многие вопросы решаем сегодня в интересах и города, и области. Мы не просто соседи, наши регионы очень тесно взаимосвязаны. К нам на работу приезжают многие жители Ленинградской области, многие петербуржцы работают на территории области, не говоря уже о летнем сезоне, когда более 2 млн жителей Петербурга уезжают в Ленобласть отдыхать. Есть много вопросов, которые необходимо решать совместно, и для этого у нас создана эффективная комиссия по взаимодействию с Ленобластью. Мы будем эту работу вести и дальше", - подчеркнул Полтавченко.