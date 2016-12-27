Мэром Петропавловска-Камчатского стал Виталий Иваненко

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Думы Петропавловска-Камчатского избрали Виталия Иваненко на должность главы краевого центра, сообщил агентству "Интерфакс" во вторник председатель Думы Сергей Смирнов.

"За кандидатуру Иваненко депутаты единогласно проголосовали на внеочередной сессии во вторник. Виталий Иваненко будет возглавлять Петропавловск-Камчатский ближайшие пять лет", - сказал Смирнов.

Иваненко перед этим два года работал в администрации Петропавловска-Камчатского, последняя его должность - временно исполняющий полномочия главы краевого центра.

По словам председателя Думы, альтернативы при этом голосовании не было. Конкурент Иваненко - сотрудник Елизовской районной администрации Сергей Деркач, вышедший вместе с победителем в финал конкурса на должность главы столицы Камчатки, перед голосованием снял свою кандидатуру.

Смирнов отметил, что изначально документы на участие в конкурсе подавали шесть человек. "Двое не прошли конкурс документов. Четверо участвовали в 1 и 2 турах конкурса на должности. В итоге в нем победили Иваненко и Деркач, оказавшиеся на первом месте с равным количеством баллов", - сказал председатель городского парламента.

Ранее в Петропавловске-Камчатском была изменена конфигурация городской власти, при которой в краевом центре были глава Петропавловска-Камчатского и глава администрации города (сити-менеджер). Полномочия последнего из глав камчатской столицы - Константина Слыщенко - были прекращены в связи с его избранием в Государственную Думу. Сити-менеджер Петропавловска-Камчатского Дмитрий Зайцев в 2016 году тоже досрочно сложил полномочия. Теперь он министр ЖКХ Сахалинской области.