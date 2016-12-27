В Приморье снят введенный из-за тайфуна режим ЧС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, действовавший в Приморье почти четыре месяца после тайфуна "Лайонрок", во вторник снят во всех муниципальных образованиях, сообщила пресс-служба администрации края.

Соответствующее постановление подписал накануне губернатор края Владимир Миклушевский.

В последние месяцы режим ЧС сохранялся в 12 муниципалитетах края.

Как сообщалось, в конце августа - начале сентября тайфун "Лайонрок" принес в регион трехмесячную норму осадков. Вслед за ним сильные дожди в регион принес новый тайфун - "Немтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах края. В крае было разрушено около 550 км дорог, 115 мостов. В зону чрезвычайной ситуации в результате действия стихии попали 27 из 34 муниципальных образований Приморья. Cо 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня.

Основной объем аварийно-восстановительных работ в Приморье завершен, ремонтные работы продолжаются. Также завершилась выплата компенсаций пострадавшим от тайфуна жителям края. Губернатор Приморья ранее сообщил, что ущерб от тайфуна "Лайонрок" превысил 7 млрд рублей.