Бывшего мэра Феодосии будут судить за взяточничество

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело бывшего главы администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, направлено на рассмотрение в городской суд, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.

"По версии следствия, глава администрации, действуя совместно со своим заместителем, потребовал от предпринимателя взятку в размере 300 тыс. долларов для решения вопроса о продлении договора аренды", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении второго фигуранта - бывшего заместителя главы администрации города Макара Макарова. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Щепетков и Макаров были задержаны в декабре 2015 года.