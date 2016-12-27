Замглавы "Стройконструкции" будут судить за махинации на космодроме "Восточный"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - СКР завершил расследование уголовного дела в отношении замгенерального директора ЗАО "Стройконструкция" Игоря Новикова, который обвиняется в махинациях при строительстве космодрома "Восточный".

Как сообщила во вторник официальный представитель СКР Светлана Петренко, он обвиняется по ст. 33 и ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012-2013 годах начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев и директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов совместно с гендиректором ЗАО "Стройконструкция" Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным растратили в пользу принадлежащего Рязанову и другому соучастнику ООО "Стройконструкция С" вверенные Ярцеву 1,1 млрд рублей из федерального бюджета, закупив у ООО "Стройконструкция С" по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный".

"Приобретенные материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя", - сказала представитель СКР, отметив, что реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Новикова было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. "Однако благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям его местонахождение было установлено", - констатировала Петренко.

По ее словам, после задержания Новикова арестовали, в ходе расследования он признал вину. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметила представитель СКР.

Ранее в суд также было направлено уголовное дело в отношении Анатолия Рязанова, обвиняемого в пособничестве в растрате. Ярцев и двое других соучастников продолжают знакомиться с материалами уголовного дела.