Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Очередной пепловый выброс на высоту 2 км зарегистрирован в понедельник днем на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), сообщает во вторник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"По данным наблюдателей города Северо-Курильска (о. Парамушир, Северные Курилы), пепловые выбросы выросли до 2 км", - говорится в сообщении. KVERT также отмечает, что умеренная активность вулкана в виде парогазовых выбросов с некоторым количеством золы продолжается.

Как сообщалось, слабое извержение Эбеко началось вечером 20 октября в виде выброса пеплового облака, пепел с дождем выпал на улицы Северо-Курильска.

Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья. Лавовое извержение Эбеко маловероятно, считают ученые, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Опасность для жителей Северо-Курильска могут представлять сильные пеплопады, затрудняющие дыхание людей, отравление вулканическими газами, сходы селевых потоков, вызванных извержением вулкана. Пепловые шлейфы Эбеко также опасны для авиации.

За последние 2400 лет лавовые потоки с Эбеко не наблюдались. Извержение вулкана выражается в постоянной эмиссии пара и вулканических газов над кратером с примесью пепла.