В России Борьба с "Боярышником"

Замминистра Иркутской области увезли на допрос по делу о массовом отравлении

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, которая стала фигуранткой дела о халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска от отравления "Боярышником", во вторник увезли с работы на допрос, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Нефедова сегодня находилась на рабочем месте, во второй половине дня приехали следователи и увезли ее для дачи показаний", - сказал собеседник агентства. По его словам, решение о задержании Нефедовой пока не принято.

Официальным подтверждением данной информации агентство не располагает.

В РоссииУ задержанного из-за "Боярышника" замглавы иркутского Роспотребнадзора случился сердечный приступЧитать подробнее

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что отношении Нефедовой возбуждено дело о халатности (ч.3 ст.293 УК РФ). По данным СК, в ноябре подчиненные передали чиновнице дело о продаже алкогольной продукции в торговом павильоне, арендатору которого выносились неоднократные предупреждения и штрафы. "Она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение", - сказала Петренко.

После этого, по данным СКР, павильон продолжил работать, и в декабре в нем продавали "Боярышник", ставший причиной массовой гибели людей.

В СКР уточнили, что на Нефедову возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью отдела предоставления участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

Всегопо делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе замглавы местного Роспотребнадзора Михаил Лужнов, госпитализированный с сердечным приступом после задержания.

По данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человека. В больницах остаются 16. Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Теги: Иркутская область, Евгения Нефедова
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин передал акции "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех"Путин передал акции "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех"
Ранее, согласно данным СМИ, вице-премьер Рогозин выражал недовольство работой УВЗПодробнее
СКР заинтересовался расправой водителями "Уралов" над медведем в ЯкутииСКР заинтересовался расправой водителями "Уралов" над медведем в Якутии
Публикация видео с издевательствами над животным вызвала большой резонансПодробнее
Двигатель разбившегося Ту-154 обнаружили в Черном мореДвигатель разбившегося Ту-154 обнаружили в Черном море
С помощью подводных аппаратов также были найдены стойка шасси и элементы обшивки самолетаПодробнее
Московский суд признал события февраля 2014 года на Украине переворотомМосковский суд признал события февраля 2014 года на Украине переворотом
Дорогомиловский суд удовлетворил иск экс-депутата Рады Владимира ОлейникаПодробнее
Газопровод в Крым введен в эксплуатациюГазопровод в Крым введен в эксплуатацию
Дан старт подаче газа на полуостров из материковой РоссииПодробнее
Установлено местонахождение двух оставшихся черных ящиков Ту-154Установлено местонахождение двух оставшихся черных ящиков Ту-154
Поднять найденные самописцы на поверхность планируется в ближайшее времяПодробнее
Хлопонин назвал возможную дату начала продажи валокордина по рецептамХлопонин назвал возможную дату начала продажи валокордина по рецептам
Изменения в нормативные акты планируется начать вносить с начала будущего годаПодробнее
На фрагментах разбившегося Ту-154 не обнаружили следов взрывчаткиНа фрагментах разбившегося Ту-154 не обнаружили следов взрывчатки
Кроме того, версия о теракте не подтверждается показаниями очевидцев происшествияПодробнее
На определение причин катастрофы Ту-154 уйдет около двух недельНа определение причин катастрофы Ту-154 уйдет около двух недель
Ключевую роль для экспертов будут иметь данные параметрического самописца, который уже обнаруженПодробнее
Иркутскую чиновницу заподозрили в халатности по делу об отравлении "Боярышником"Иркутскую чиновницу заподозрили в халатности по делу об отравлении "Боярышником"
По данным СКР, замминистра имущественных отношений не расторгла договор с владельцем торговой точки, в которой продавалась эта спиртосодержащая жидкостьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНа фрагментах разбившегося Ту-154 не обнаружили следов взрывчаткиВ РоссииХлопонин назвал возможную дату начала продажи валокордина по рецептамВ РоссииУстановлено местонахождение двух оставшихся черных ящиков Ту-154МоскваРанивший полицейских в Москве стрелок покончил с собой
Хлопонин опроверг введение рецептов на валокордин и "зеленку"
В МВД опровергли информацию о задержании замглавы полиции Подмосковья
Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе
Анкара усомнилась в подлинности видео с сожжением боевиками ИГ турецких солдат
Суд ЕС приостановил решение ЕК по доступу "Газпрома" к OPAL
Путин передал акции "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех"
Соколов заявил о возможности открытия авиасообщения с Египтом в январе
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи