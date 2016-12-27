Замминистра Иркутской области увезли на допрос по делу о массовом отравлении

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, которая стала фигуранткой дела о халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска от отравления "Боярышником", во вторник увезли с работы на допрос, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Нефедова сегодня находилась на рабочем месте, во второй половине дня приехали следователи и увезли ее для дачи показаний", - сказал собеседник агентства. По его словам, решение о задержании Нефедовой пока не принято.

Официальным подтверждением данной информации агентство не располагает.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что отношении Нефедовой возбуждено дело о халатности (ч.3 ст.293 УК РФ). По данным СК, в ноябре подчиненные передали чиновнице дело о продаже алкогольной продукции в торговом павильоне, арендатору которого выносились неоднократные предупреждения и штрафы. "Она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение", - сказала Петренко.

После этого, по данным СКР, павильон продолжил работать, и в декабре в нем продавали "Боярышник", ставший причиной массовой гибели людей.

В СКР уточнили, что на Нефедову возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью отдела предоставления участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

Всегопо делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе замглавы местного Роспотребнадзора Михаил Лужнов, госпитализированный с сердечным приступом после задержания.

По данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человека. В больницах остаются 16. Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.