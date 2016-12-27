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Домашний арест певца Новикова обжаловали

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд получил жалобы на меру пресечения певцу Александру Новикову и бывшему заместителю министра экономики региона Михаилу Шилиманову, обвиняемым в мошенничестве.

"Дата и время рассмотрения пока не определены", - сообщает пресс-служба облсуда.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе, домашний арест Новикова обжаловали его адвокат и прокуратура. Адвокат Шилиманова также подал жалобу на его арест.

Новиков обвиняется в хищении средств пайщиков жилищного комплекса "Бухта-Квинс". Следствие полагает, что ущерб от его действий составил 36 млн рублей. Суд отправил его под домашний арест до 22 февраля 2017 года.

По тому же уголовному делу проходит бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, обвиняемый по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Шилиманов арестован до 18 февраля 2017 года.

Теги: Александр Новиков
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