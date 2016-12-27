Житель Москвы осужден за вмешательство в работу крымских телефонных операторов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор жителю Москвы Алексею Журину, который с помощью IT-технологий вмешивался в работу телефонных операторов ГУП РК "Крымтелеком" и ООО "Севтелекомсвязь", причинив им ущерб в размере 30 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба прокуратура Крыма.

По данным надзорного ведомства, 23-летний Журин искусственно увеличивал объем международного трафика и, соответственно, задолженность мобильных операторов Крыма перед транзитным оператором.

Центральный суд Симферополя признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб). Его приговорили к двум годам колонии-поселения, со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

Также суд взыскал с осужденного причиненный мобильным операторам ущерб и арестовал его имущество на 4 млн рублей.