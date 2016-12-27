Жители Новороссийска отметят первый день 2017 года общегородским забегом трезвости

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Новороссийске 1 января 2017 года состоится общегородской "забег трезвости", сообщает пресс-служба администрации города.

"Сбор желающих поучаствовать в массовом забеге состоится 1 января в 10:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Забег пройдет от памятника Отцам-основателям до городского пляжа, в связи с проведением акции будет перекрыто движение автотранспорта.

На данный момент желание начать новый год с "забега трезвости" выразили около 100 человек.