В МВД опровергли информацию о задержании замглавы полиции Подмосковья

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Информация, о том, что замначальника подмосковного главка полиции задержали по подозрению в убийстве, не соответствует действительности, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Появившаяся в ряде СМИ информация о задержании бывшего замначальника ГУВД по Московской области Андрея Волкова, не соответствует действительности. Названное некоторыми СМИ лицо должность заместителя начальника ГУВД по Московской области никогда не замещало", - сказала Волк.

Ранее Life сообщили о задержании Волкова, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. Он якобы до смерти забил лопатой мужа своей соседки, а ее серьезно ранил. Ииздание называло Волкова заместителем начальника подмосковного ГУ МВД.