"Мемориал" получил еще один штраф за публикацию материалов без маркировки "иноагента"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" вновь оштрафован на 300 тыс. рублей за размещение материалов на сайте без указания статуса НКО-"иноагента", сообщил председатель совета Центра Александр Черкасов.

"27 декабря судья Тверского районного суда Москвы Затомская рассмотрела очередной административный протокол в отношении правозащитного центра "Мемориал", и присудила ПЦ "Мемориал" штраф в размере 300 тыс. рублей", - написал Черкасов в своем фейсбуке.

Он отметил, что центр оштрафован за отсутствие указания статуса "иностранного агента" на пяти материалах, посвященных лицам, признанных "Мемориалом" политзаключенными.

Протокол по ч.2 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях был составлен Роскомнадзором 15 ноября по материалам, поступившим из Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России в середине августа, добавил он. "ПЦ "Мемориал" обжалует и это, и предыдущее решения суда", - подчеркнул Черкасов.

Ранее сообщалось, что 14 декабря ПЦ "Мемориал" был оштрафован также на 300 тыс. рублей по аналогичному административному протоколу.