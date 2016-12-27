Суд оставил под стражей бизнесмена Михальченко по делу о контрабанде элитного алкоголя

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник продлил на три месяца арест гендиректора холдинговой компании "Форум" Дмитрия Михальченко, обвиняемого по делу о контрабанде элитного алкоголя, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Михальченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта 2017 года ", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Заседание прошло в закрытом режиме. Срок предварительного следствия по делу также продлен до 29 марта 2017 года.

Ранее суд продлил до 29 марта домашний арест другого фигуранта дела - Анатолия Киндзерского. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Обвиняемые в контрабанде элитного алкоголя Михальченко и двое его предполагаемых сообщников были арестованы судом 30 марта. С санкции суда под стражу также были отправлены заместитель гендиректора ХК "Форум" Борис Коревский, заместитель гендиректора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Киндзерский и директор ООО "Юго-Восточная торговая компания" Илья Пичко.

Всем фигурантам предъявлено обвинение в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (ч.3 ст.200.2 УК РФ). Срок содержания под стражей в отношении обвиняемых неоднократно продлевался.

Уголовное дело было возбуждено 29 марта по факту незаконного перемещения через границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей. По версии следствия, Михальченко организовал группу с целью контрабанды алкоголя, который покупался в странах ЕС, а затем через порт Гамбурга доставлялся в РФ под видом строительного герметика. Соучастники бизнесмена, полагает следствие, предоставляли на российской таможне декларации с недостоверными данными.

43-летний Михальченко - один из самых крупных бизнесменов Санкт-Петербурга, занимает также пост гендиректора ООО "Феникс", которое осуществляет строительство порта Бронка под Петербургом.