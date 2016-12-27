Бывший заммэра Феодосии получил 3,5 года колонии за посредничество при получении мэром

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суд приговорил к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима бывшего заместителя главы администрации Феодосии Макара Макарова, который признан виновным в посредничестве при получении мэром города взятки, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

"Установлено, что осужденный совершил посредничество во взяточничестве, поспособствовав в получении главой администрации города Дмитрием Щепетковым взятки в размере 300 тыс. долларов США", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Приговор был вынесен во вторник городским судом Феодосии.

Щепетков и Макаров были задержаны в декабре 2015 года. По версии следствия, глава администрации, действуя совместно со своим заместителем, потребовал от предпринимателя взятку за решение вопроса о продлении договора аренды.

Исполняющий обязанности прокурора Республики Крым Андрей Фомин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу на основного фигуранта - Щепеткова, оно направлено для рассмотрения в Феодосийский городской суд. Бывший мэр обвиняется по ч. 3 ст.30 - ч. 6 ст. 290 уголовного кодекса РФ (покушение на получение взятки, совершенное в особо крупном размере).