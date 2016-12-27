Реестр НКО-иноагентов пополнился двумя организациями из Краснодара и Москвы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минюст РФ включил в реестр НКО - иностранных агентов "Южный правозащитный центр" из Краснодара и московский "Информационно-методический центр "Анна".

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, факт соответствия "Южного правозащитного центр" признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, был установлен после проведения управлением Минюста России по Краснодарскому краю внеплановой документарной проверки.

Такая же проверка была проведена в отношении "Информационно-методического центра "Анна".

На сайте краснодарской региональной благотворительной общественной организации "Южный правозащитный центр" (КРБОО ЮПЦ) указано, что основная цель центра - "содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека".

Среди направлений своей деятельности организация называет поддержку свободы личности, равенства и взаимоуважения между людьми, мониторинг соблюдения прав и оказание помощи тем, чьи права нарушены.

"Информационно-методический центр "Анна", осуществляет организацию помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации.