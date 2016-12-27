Проверка Sukhoi Superjet 100 не выявила критических дефектов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Проверка самолетов Sukhoi Superjet 100 не выявила критических для эксплуатации авиалайнеров дефектов, сообщил "Интерфаксу" представитель АО "Гражданские самолеты Сухого".

"Осмотр прошли все воздушные суда, находящиеся в эксплуатации. Причиной осмотра стал выявленный ранее дефект в креплении пояса стабилизатора одного из воздушных судов. Согласно результатам осмотра, дефект не носит системный характер и может быть устранен в течение нескольких дней", - отметил собеседник агентства.

По его словам, экспертиза подтвердила, что дефект не относится к критическим: "узел имеет многоуровневую систему резервирования и обладает запасом прочности, более чем в два раза превышающим эксплуатационные нагрузки".

"Успешно прошедшие проверку воздушные суда возобновили полеты сразу после осмотра", - добавили в ГСС.

Вместе с тем отмечается, что компания разработала "план оперативных мер по восстановлению летной годности" и уже приступила к его реализации.

"Замена узлов на воздушных судах с выявленным дефектом будет проведена до конца января. Работы будут проводиться техническими специалистами ГСС. В рамках дальнейших работ ГСС проведут мероприятия по модернизации узла, что позволит избежать появления аналогичного дефекта", - сказал представитель компании.

Ранее во вторник стало известно, что Росавиация попросила всех эксплуатантов проверить самолеты SSJ-100.

Дефект лайнера

На прошлой неделе источник "Интерфакса" сообщал, что Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100, эксплуатирующихся в РФ, в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией "ИрАэро". Речь шла о дефекте проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора.

В ГСС подтвердили выявление дефекта "одной из деталей хвостовой части SSJ", но уверяли, что он не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации". "АО "ГСС" организована работа по осмотру парка SSJ-100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов SSJ-100. В случае обнаружения дефектов по результатам осмотра они будут оперативно устранены", - говорил представитель ГСС.

Позднее источник "Интерфакса" рассказал, что по результатам проверки Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких SSJ-100, в том числе "Аэрофлота". При этом он уверял, что "с точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим по своим свойствам".

"Дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям. Тем не менее Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект", - говорил собеседник агентства.

Во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что "техническая проблема (SSJ-100 - ИФ) будет решена в ближайшее время".