В Ставрополе возбудили дела на оптовых продавцов поддельного "Боярышника"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Два уголовных дела возбуждены в Ставрополе из-за оптового сбыта фальсифицированого лосьона "Боярышник", сообщает пресс-служба прокуратуры Промышленного района Ставрополя.

"Неизвестные в октябре возле торгового комплекса "Южный" сбыли оптом двум местным жителям 18 и 40 упаковок по 20 бутылок в каждой фальсифицированной парфюмерно-косметической продукции - спиртосодержащей жидкости "Боярышник лосьон косметический для наружного применения" за 34 тыс. 800 рублей", - говорится в сообщении.

Затем данная продукция поступила в продажу в розницу в одну из торговых точек, но была вовремя изъята сотрудниками правоохранительных органов в ходе профилактического рейда.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данный лосьон содержит токсичную микропримесь - кортоновый альдегид, который при употреблении усиливает токсическое действие спиртосодержащих жидкостей.

"Это свидетельствует о том, что жидкость произведена кустарным способом, не в заводских условиях, и даже прием незначительного ее количества может привести к вреду здоровья или летальному исходу", - сказано в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры, ведется следствие, устанавливаются оптовые продавцы фальсификата.