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Украина получила второй транш финпомощи ЕС в 55 млн евро

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Украина получила второй транш безвозмездной финансовой помощи ЕС в размере 55,12 млн евро в рамках Соглашения о финансировании, заключенного правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году.

"Данная помощь - это признание реформ со стороны ЕС", - говорится в сообщении Министерства финансов Украины, опубликованном во вторник.

Ведомство уточняет, что указанные безвозвратные ресурсы были предоставлены по результатам проведения Еврокомиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, а также реформы сферы госуправления, реформирования системы предоставления админуслуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий.

Минфин отмечает, что эквивалент указанных средств в национальной валюте, как и средства первого транша, направляются на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.

Ведомство напоминает, что этот транш является заключительным в рамках указанного международного договора с ЕС, первый транш в 250 млн евро был получен в июле 2014 года.

Как сообщалось, Украина также ожидала поступления во второй половине 2016 года второго транша кредита Евросоюза по программе макрофинансовой помощи на 600 млн евро, однако Брюссель отложил его выделение до отмены Киевом запрета на экспорт леса и урегулирования вопроса социальной помощи внутренним переселенцам.

Теги: Украина, ЕС
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