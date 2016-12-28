Подачу электричества возобновили в обесточенном поселке Хабаровского края

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Доставленные накануне в оставшийся без света из-за пожара на электростанции поселок Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края дизель-генераторы удалось подключить, электричество подается во все дома и соцобъекты, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Наладчики запустили оба дизель-генератора. От одного из них сразу запитали жилые дома. Второй работал в тестовом режиме. Пока его мощности не требуется. Возможно, он потребуется позднее", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подача электричества в поселке Нелькан прекратилась 25 декабря из-за вышедшей из строя после пожара дизельной электростанции. Электричества не было во всех 220 домах, в которых проживают 840 человек. Сразу после отключения в Нелькан вертолетом доставили пять маломощных дизель-генераторов, тепловые пушки, газовые плиты и свечи. Соцобъекты были запитаны от резервных источников, жилые дома обогреваются за счет печного отопления. Во вторник направленный краевыми властями вертолет доставил в поселок еще два дизель-генератора большей мощности.