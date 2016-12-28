Спасательное судно в Японском море взяло на буксир российский теплоход

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Теплоход "Гранит" (порт приписки Владивосток), у которого в Японском море сломался главный двигатель, взяло на буксир спасательное судно "Нефтегаз-55".

"Ориентировочно, аварийный теплоход будет прибуксирован в приморский порт Козьмино в пятницу. Погода в районе операции благоприятная", - сообщили агентству "Интерфакс" в Приморском филиале Морспасслужбы Росморречфлота.

Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. По данным Морспасслужбы, на борту теплохода "Гранит" находится более 1 тыс. тонн генерального груза, 307 тонн топлива.

Поскольку устранить поломку двигателя на теплоходе в судовых условиях не представлялось возможным, судовладелец - ЗАО "Квинт" - обратился в "Морспасслужбу" с просьбой оказать помощь аварийному судну в проведении буксировочной операции.