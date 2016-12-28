Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Туве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,5 зарегистрирован во вторник поздно вечером в 49 км северо-северо-восточнее Кызыла (Тува), сообщает в среду Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения, произошедшего в 19:15 мск во вторник, имел координаты 52.12 градуса северной широты и 94.68 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Значительная сейсмоактивность сохраняется в Туве с конца 2011 года.