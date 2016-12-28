В Хабаровске рассмотрят дело о попытке сбыта шкуры убитого тигренка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту попытки двух хабаровчан продать шкуру амурского тигра в краевом центре направлено в суд, сообщает МВД России.

"На допросах они дали признательные показания. По их словам, продать шкуру они хотели за 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Четверых жителей Хабаровска, перевозивших в багажнике иномарки шкуру краснокнижного хищника, задержали в июле. Позднее было установлено, что двое из них к преступлению отношения не имеют.

По факту попытки продажи шкуры было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.2 ст.35 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ).

Отмечается, что в ходе расследования дела был проведен ряд фоноскопических, биологических и других экспертиз, доказывающих вину обвиняемых.

Уточняется, что по заключению эксперта возраст убитого животного составлял три-пять месяцев.

Ранее сообщалось, что по данным специалистов центра "Амурский тигр", тигренок погиб насильственной смертью, жертвой браконьеров могла стать и взрослая тигрица.