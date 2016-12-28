Тридцать человек эвакуированы из кожвендиспансера в Туве из-за пожара

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Медперсонал вывел 30 человек из-за пожара в кожно-венерологическом диспансере в Кызыле (Республика Тува), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в среду.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела комната на втором этаже двухэтажного здания площадью 15 кв. м. Пожар был оперативно ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, так как персоналом больницы было своевременно эвакуированы 30 человек", - говорится в сообщении со ссылкой на замначальника регионального МЧС России Владислава Солонцова.

Отмечается, что вовремя спасти людей позволила сработавшая пожарная сигнализация. Пожару был присвоен ранг № 2.

К тушению были привлечены силы и средства всех трех пожарно-спасательных частей по охране Кызыла. Всего при тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и семь единиц техники.