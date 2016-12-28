Главные новости
В миреСМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атакМоскваПо факту убийства ребенка на юго-западе Москвы возбуждено уголовное делоВ миреИз Трамп Тауэр в Нью-Йорке эвакуировали людей из-за пакета с игрушками
В России

Тридцать человек эвакуированы из кожвендиспансера в Туве из-за пожара

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Медперсонал вывел 30 человек из-за пожара в кожно-венерологическом диспансере в Кызыле (Республика Тува), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в среду.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела комната на втором этаже двухэтажного здания площадью 15 кв. м. Пожар был оперативно ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, так как персоналом больницы было своевременно эвакуированы 30 человек", - говорится в сообщении со ссылкой на замначальника регионального МЧС России Владислава Солонцова.

Отмечается, что вовремя спасти людей позволила сработавшая пожарная сигнализация. Пожару был присвоен ранг № 2.

К тушению были привлечены силы и средства всех трех пожарно-спасательных частей по охране Кызыла. Всего при тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и семь единиц техники.

Теги: Россия, Тува
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Результаты экспертизы уточнили число жертв отравления метанолом в ИркутскеРезультаты экспертизы уточнили число жертв отравления метанолом в Иркутске
От от отравления метиловым спиртом скончались 74 человека, еще трое умерли от других причинПодробнее
Проверка Sukhoi Superjet 100 не выявила критических дефектовПроверка Sukhoi Superjet 100 не выявила критических дефектов
На прошлой неделе источник "Интерфакса" сообщил, что Росавиация потребовала проверить стабилизаторы лайнеров из-за дефектаПодробнее
Версию об ошибке пилотирования Ту-154 назвали приоритетнойВерсию об ошибке пилотирования Ту-154 назвали приоритетной
К такому выводу эксперты пришли после предварительного анализа записей черного ящикаПодробнее
Источник назвал причиной крушения Ту-154 рассогласованность работы закрылковИсточник назвал причиной крушения Ту-154 рассогласованность работы закрылков
По предварительным данным, произошло "сваливание" при недостаточной для взлета подъемной силе крылаПодробнее
Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154
Следователи также изъяли видеозаписи посадки самолета в Сочи и прохождение контроля его пассажирамиПодробнее
Хлопонин опроверг введение рецептов на валокордин и "зеленку"Хлопонин опроверг введение рецептов на валокордин и "зеленку"
Ранее во вторник вице-премьер заявил, что отпускать валокордин по рецепту могут начать уже со второго квартала 2017 годаПодробнее
Путин передал акции "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех"Путин передал акции "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех"
"Уралвагонзавод" - разработчик и производитель основного российского боевого танка Т-90, а также "Арматы"Подробнее
СКР заинтересовался расправой водителями "Уралов" над медведем в ЯкутииСКР заинтересовался расправой водителями "Уралов" над медведем в Якутии
Публикация видео с издевательствами над животным вызвала большой резонансПодробнее
Двигатель разбившегося Ту-154 обнаружили в Черном мореДвигатель разбившегося Ту-154 обнаружили в Черном море
С помощью подводных аппаратов также были найдены стойка шасси и элементы обшивки самолетаПодробнее
Московский суд признал события февраля 2014 года на Украине переворотомМосковский суд признал события февраля 2014 года на Украине переворотом
Дорогомиловский суд удовлетворил иск экс-депутата Рады Владимира ОлейникаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атакМоскваПо факту убийства ребенка на юго-западе Москвы возбуждено уголовное делоВ миреИз Трамп Тауэр в Нью-Йорке эвакуировали людей из-за пакета с игрушкамиКультураУмерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри Фишер
СМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Результаты экспертизы уточнили число жертв отравления метанолом в Иркутске
Саперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном Алеппо
Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"
Президента Южной Кореи заподозрили в пособничестве коррупции
Сирийская оппозиция поддержала переговоры по урегулированию конфликта
Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на востоке Румынии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи