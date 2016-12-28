Первый полный атлас Российской империи 1745 года покажут в Петербурге

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Выставку "Шедевры отечественной картографии XVIII века" откроют в штаб-квартире Русского географического общества в Петербурге в среду, сообщила пресс-служба РГО.

"Уникальная картографическая коллекция Русского географического общества начала формироваться с момента его основания из произведений, составленных действительными членами общества в разнообразных экспедициях и исследованиях, а также из подарков меценатов. На протяжении значительного периода в конце XX столетия картографические материалы общества не были в полной мере доступны. Сегодня, благодаря проведенной фондовой работе, впервые за долгое время стало возможным представить часть из них широкой публике", - говорится в пресс-релизе.

Материалы выставки "Шедевры отечественной картографии XVIII века. Из фондов Русского географического общества" посвящены одному из важнейших периодов в картографии России - ее становлению в работах Императорской Академии наук.

Среди работ, представленных в экспозиции, особое значение имеет первый полный Атлас Российской империи 1745 года, создание которого является одной из важнейших вех в истории отечественной картографии.

"Атлас, помимо своего научного значения, отличается прекрасным художественным декором. Его элементы использованы и при оформлении выставочного пространства, что позволяет зрителю более тонко почувствовать и понять выразительную эстетику отечественных карт XVIII столетия", - подчеркивают организаторы выставки.

Гости выставки увидят карты российских губерний, а особую роль здесь займет знаменитый план Санкт-Петербурга 1753 года. Также можно будет увидеть план Москвы 1765 года.