Рогозин назвал важнейшей задачей космической отрасли выход на безаварийные пуски

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Главной задачей на 2017 год для российской космической отрасли должен стать выход на безаварийные пуски, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на заключительном заседании комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный.

"Мы все прекрасно понимаем, насколько важна космическая деятельность для всей нашей страны. Любые просчеты, любые неудачи являются не корпоративными просчетами и неудачами, это по сути дела та боль, которую переживает вся страна, космосом у нас болеет вся Россия," - заявил вице-премьер.

Поэтому крайне важно, по его словам, "сделать так, чтобы мы с вами выходили на безаварийные пуски, на создание устойчивой орбитальной группировки, которая бы смогла России дать все новые технологические возможности".

Он пояснил, что имеет в виду связь, технологии дистанционного зондирования Земли, современное телевидение и "ощущение полного контроля, безопасного контроля за огромной, большой инфраструктурой экономики РФ".

По его словам, особые задачи будут стоять и по развитию транзитных и энергетических возможностей в Арктической зоне. "В этом - наша перспектива, наше огромное богатство", - заключил он, призвав всех сотрудников космической отрасли в следующем году работать слаженно, чтобы вернуть стране гордость за космические успехи.