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Россияне оценили свою защищенность в РФ выше уровня экономического положения

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оценивая положение России среди стран мира по уровню безопасности личности, более трети (35%) предположили, что страна входит в число первых 50 стран, 26% убеждены, что она располагается в списке топ-10. К промежутку между 50-м и сотым местами Россию относят 16% опрошенных, 7% предполагают, что Россия входит в число стран, замыкающих рейтинг.

Экономическое развитие

Более трети (39%) россиян считают, что по уровню экономического развития Россия находится между десятым и пятидесятым местами среди стран мира, сообщил Фонд "Общественное мнение".

Более четверти (29%) респондентов уверены, что Россия входит в первую десятку стран по уровню экономического развития, 14% предполагают, что она располагается между 50-м и сотым местами. По мнению 6%, в плане экономического развития Россия является одной из самых отстающих стран. Таковы результаты опроса, проведенного 18 декабря среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны.

Материальное положение

Рассуждая о материальном положении страны, 36% опрошенных предположили, что Россия занимает место в промежутке между десятым и 50-м. По оценке 28% участников опроса, страна по этому параметру располагается между 50-м и сотым местами, 15% считают, что она в числе самых отстающих. Каждый десятый (10%) считает, что по материальному положению Россия входит в первую десятку стран мира.

Говоря о степени защиты прав и свобод граждан, 35% россиян отнесли Россию к списку первых 50 стран мира, 19% - к первой десятке. По оценке 17% респондентов, уровень защиты прав и свобод граждан в России соответствует строчке в рейтинге между 50-м и сотым местами, 10% назвали страну одной из наиболее отстающих.

Теги: РФ
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