Источник назвал новую причину потери космического грузовика "Прогресс"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Неисправность бака третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У" могла привести к аварии космического грузовика "Прогресс МС-04", сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"По предварительным данным, аварию спровоцировало разрушение в полете бака окислителя третьей ступени ракеты-носителя", - сказал источник.

Он сообщил, что в связи с подозрением на неисправность ракеты-носителя для доставки следующего космического грузовика к МКС может быть задействована ракета другого типа.

"Третья ступень ракеты-носителя "Союз-У", которая должна была вывести на орбиту следующий корабль "Прогресс МС-05", по предварительным данным, будет возвращена в Самару на исследование. Поэтому для доставки очередного космического грузовика может быть задействована ракета-носитель "Союз 2.1а", - сказал источник.

1 декабря не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик "Прогресс МС-04", который должен был доставить на МКС более 2 тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с "Прогрессом" на высоте около 190 км над безлюдной гористой местностью в Туве.