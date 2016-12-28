Генпрокуратура уличила "Роснано" в нарушении законодательства о госзакупках

По данным ведомства, задержки платежей по некоторым контрактам составляли до года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура требует от руководства компании "Роснано" рассмотреть вопрос об ответственности работников, виновных в нарушениях законодательства о госзакупках, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генпрокуратурой России проверено соблюдение акционерным обществом "Роснано" законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по заключенным с предпринимателями договорам", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным ведомства, несмотря на то что несвоевременная оплата компанией обязательств по исполненным предпринимателями договорам создавала предпосылки наступления для них негативных социально-экономических последствий, связанных с возникновением задолженности по заработной плате, недоимки по налогам и сборам, предусмотренные соглашениями услуги оплачивались контрагентом с нарушением установленных сроков от двух рабочих дней до одного года.

"В целях устранения выявленных нарушений Генеральной прокуратурой РФ председателю правления компании внесено представление. Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц", - заявили в пресс-службе.