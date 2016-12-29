Кадыров опроверг информацию о возможной отставке замглавы МВД Чечни

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о том, что он потребовал от заместителя министра МВД РФ по ЧР генерала Апти Алаудинова уйти в отставку.

"В среду вернулся из поездки в Москву. Дома узнал из прессы, что я "потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку". (...) Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни", - написал Кадыров в четверг в инстаграме.

По словам главы Чечни, "Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность".