В отношении экс-главы управления СКР Кузбасса возбуждено новое уголовное дело

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР возбудили в отношении бывшего главы СУ СКР по Кемеровской области Сергея Калинкина, обвиняемого в вымогательстве акций угольного предприятия "Разрез "Инской", еще одно уголовное дело, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

"Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.286 - превышение должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новое дело связано с тем же эпизодом, по которому Калинкину уже предъявлено обвинение в вымогательстве.

Как сообщалось, накануне Центральный районный суд Новосибирска продлил до 13 апреля срок содержания под стражей С.Калинкину.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста также до 13 апреля экс-заместителю губернатора Кемеровской области Алексею Иванову и учредителю ООО "ПТК "Уголь" Александру Щукину и остальным обвиняемым, кроме бывшего вице-губернатора Александра Данильченко, ходатайство о продлении домашнего ареста которого суд рассмотрит в четверг.

Как сообщалось, высокопоставленным чиновникам и следователям Кемеровской области предъявлено обвинение в вымогательстве акций угольного предприятия "Разрез "Инской", стоимостью 1 млрд руб. по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

С.Калинкин сейчас единственный фигурант дела, оставшийся в СИЗО - все остальные находятся под домашним арестом.

Уголовное дело было возбуждено в отношении на тот момент действующего главы областного управления СКР С.Калинкина, замруководителя отдела этого управления Сергея Крюкова, его подчиненного Артемия Шевелёва, двух заместителей губернатора Кемеровской области - Алексея Иванова и Александра Данильченко, начальника департамента региональной администрации Елены Троицкой, учредителя ООО "ПТК "Уголь" А.Щукина, его доверенного лица Геннадия Вернигора и иных неустановленных лиц.

Вице-губернаторы Кемеровской области Данильченко и Иванов, а также глава регионального управления СКР Калинкин были задержаны 14 ноября по подозрению в вымогательстве 51% акций угольного предприятия "Разрез Инской", рыночная стоимость которых составляет не менее 1 млрд рублей.