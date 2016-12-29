Водолазы возобновили поиски в районе крушения Ту-154

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Возобновилась работа водолазов по поиску фрагментов самолета Ту-154, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮРПСО МЧС России в четверг.

"Водолазы нашего ведомства (МЧС России - ИФ) возобновили работы в 8:00 по московскому времени", - отметил представитель пресс-службы.

Он напомнил, что накануне из-за сильного волнения моря были приостановлены только водолазные работы.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На его борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находящиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.