Рейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимума

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Оценки деятельности президента РФ Владимира Путина выросли за прошедшую неделю с 85,8% до 86,8%, достигнув максимального значения в этом году, сообщает ВЦИОМ.

Работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 61,2% участников опроса, проведенного 24-25 декабря среди 1600 респондентов в 130 населенных пунктах РФ.

Показатель одобрения деятельности правительства после снижения до 60,9% 17-18 декабря, поднялся 24-25 декабря до 63,2%.

В рейтинге доверия политикам показатель Путина продолжил расти и достиг 62,1%. Положительная динамика отмечается в оценке работы главе Минобороны Сергею Шойгу (с 11,5% до 14%). В первую пятерку рейтинга входят глава МИД Сергей Лавров (13,8%), Д.Медведев (12,6%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8,8%).

Уровень декларируемой поддержки партии "Единая Россия" за прошедшую неделю не изменился: 17-18 декабря достигнув 48%, по результатам опроса 24-25 декабря остался на том же уровне. Рейтинг ЛДПР за неделю практически не изменился (с 12% до 12,1%). Рейтинг КПРФ незначительно вырос (с 8,2% до 8,8%), а динамика показателя "Справедливой России" более выражена: после снижения 17-18 декабря до 4,9%, 24-25 декабря он вырос до 6,5%.