Дело полковника Захарченко передали в центральный аппарат СКР

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Дело бывшего врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, передано в центральный аппарат СКР, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуаций.

"Дело Захарченко давно уже передано центральный аппарат СКР", - сказал собеседник агентства в четверг.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября.

В Следственном комитете ранее сообщили, что в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Д.Захарченко, в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия.

Обвиняемый заявляет, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. Также он отвергает обвинение во взятке в 7 млн руб.

Позднее СМИ сообщили о том, что Д.Захарченко якобы является участником группы, монополизировавшей строительные подряды "РЖД". Между тем источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что это не соответствует действительности, а более 8 млрд рублей, изъятых в ходе обыска по уголовному делу в отношении Захарченко, являются частью денежных средств, выведенных обманным путем из активов "Нота-банка".

По итогам служебной проверки 29 сентября высокопоставленный полицейский был уволен со службы в МВД.

22 ноября в рамках расследования дела в отношении Захарченко Пресненский суд наложил обеспечительный арест на банковские счета. В пресс-службе Пресненского суда подтвердили только факт ареста счетов, отметив, что делу присвоен гриф "секретно", и отказались сообщить какие-либо подробности.