Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели женщины в Москве после укола

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Росздравнадзор проведет проверку в связи с публикациями СМИ о том, что москвичка скончалась от инъекции анестетика. Об этом заявил официальный представитель Минздрава России Олег Салагай.

"В связи с появлением в СМИ информации о смерти пациентки после укола лидокаина в одной из коммерческих клиник Москвы, Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой дано поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку по данному факту", - сказал Салагай.

Ранее сообщалось, что расследуется уголовное дело по факту гибели женщины после укола анестетика, сделанного вызванным на дом врачом частной клиники.

"Следственными органами ГСУ СКР по Москве принято к производству из органов внутренних дел для дальнейшего расследования уголовное дело по части 2 статьи 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности)", - говорилось в сообщении пресс-службы СКР, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По версии следствия, утром 27 декабря 36-летняя женщина обратилась за помощью в одну из коммерческих организаций, не имеющей лицензии на оказание неотложной врачебной медицинской помощи.

"Сотрудник, прибыв на вызов в квартиру дома по улице Кулакова, произвел женщине инъекцию препарата "Лидокаин". Впоследствии потерпевшей стало плохо. Несмотря на оказанную помощь, через непродолжительное время она скончалась", - говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.