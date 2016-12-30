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В школе на Чукотке обнаружили заплесневелую оленину

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Чукотке выявили поставки некачественной оленины в школу-интернат села Омолон.

За помощью ОНФ обратились местные жители, которые были обеспокоены качеством мяса, предназначенного для питания школьников и воспитанников детского сада. Оно было черного цвета, обветренное, почерневшее и местами покрытое плесенью. ОНФ выяснил, что закупка оленины у сельхозпредприятия "Олой" на сумму свыше 1,2 млн рублей проведена с нарушениями, в которых активисты усмотрели неэффективное расходование бюджетных средств.

Кроме того, в самой школе-интернате мясо хранилось ненадлежащим образом - в одном контейнере с рыбой, молочной продукцией и бакалейными товарами.

"О соблюдении температурного режима хранения речи не идет. Из обращения и приложенных к нему фотоматериалов видно, что свежие туши оленя хранятся вперемешку с неликвидным мясом непонятного происхождения, без ветеринарного клейма, по виду подлежащего только утилизации", - отметили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что вопрос поставки некачественной продукции участники ОНФ обсудили с представителями исполнительной и законодательной власти округа, и надзорных органов. Все материалы будут переданы в региональный отдел МВД по борьбе с экономическими преступлениями, а также в прокуратуру округа.

Теги: Чукотка
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